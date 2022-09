Italia femminile, Bertolini: «C’è fiducia in vista della Romania, vogliamo il Mondiale» (Di lunedì 5 settembre 2022) La c.t. dell’Italia femminile Bertolini ha parlato in vista del match contro la Romania che vale il pass per il Mondiale Milena Bertolini, commissario tecnico dell’Italia femminile, ai microfoni di Radio Anch’Io lo Sport ha parlato in vista del match contro la Romania che vale il pass per il Mondiale in Australia e Nuova Zelanda del prossimo anno. fiducia – «Siamo fiduciose, abbiamo voglia di fare bene e andare al Mondiale. C’è un avversario importante come la Romania, inferiore a noi nel ranking ma che ha grande fisicità e individualità importanti. Sono sempre partite tirate ma le ragazze vogliono andare al ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 settembre 2022) La c.t. dell’ha parlato indel match contro lache vale il pass per ilMilena, commissario tecnico dell’, ai microfoni di Radio Anch’Io lo Sport ha parlato indel match contro lache vale il pass per ilin Australia e Nuova Zelanda del prossimo anno.– «Siamo fiduciose, abbiamo voglia di fare bene e andare al. C’è un avversario importante come la, inferiore a noi nel ranking ma che ha grande fisicità e individualità importanti. Sono sempre partite tirate ma le ragazze vogliono andare al ...

