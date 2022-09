Italia-Croazia oggi, orario Europei pallanuoto femminile: programma, canale tv, streaming (Di lunedì 5 settembre 2022) Il torneo femminile degli Europei 2022 di pallanuoto, in programma a Spalato, in Croazia, proseguirà oggi, lunedì 5 settembre: le 12 squadre sono state divise in due gironi da sei, con le migliori quattro che sono andate ai quarti di finale, previsti tutti oggi. L’Italia, prima nel Girone B, sfiderà la Croazia, quarta nel Gruppo A, oggi alle ore 17.30. La diretta tv di Croazia-Italia sarà fruibile su RaiSport+HD, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play e LEN TV. OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale di tutte le sfide del Setterosa. Di seguito il programma odierno dell’Italia femminile con ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 settembre 2022) Il torneodegli2022 di, ina Spalato, in, proseguirà, lunedì 5 settembre: le 12 squadre sono state divise in due gironi da sei, con le migliori quattro che sono andate ai quarti di finale, previsti tutti. L’, prima nel Girone B, sfiderà la, quarta nel Gruppo A,alle ore 17.30. La diretta tv disarà fruibile su RaiSport+HD, mentre la direttasarà disponibile su Rai Play e LEN TV. OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale di tutte le sfide del Setterosa. Di seguito ilodierno dell’con ...

