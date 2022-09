Investimenti mai realizzati: nei guai promotore finanziario (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nella mattinata odierna, all’esito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, i militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Montesarchio hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare personale interdittiva – divieto di esercitare l’attività professionale di consulente e promotore finanziario per la durata di dodici mesi – emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento nei confronti di un uomo esercente l’attività di promotore finanziario nell’interesse di un istituto di credito nel territorio della Valle Caudina, gravemente indiziato di una pluralità di furti e indagato per numerose truffe. Le indagini hanno preso le mosse da varie denunce presentate da diversi clienti del consulente, i quali lamentavano ammanchi di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nella mattinata odierna, all’esito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, i militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Montesarchio hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare personale interdittiva – divieto di esercitare l’attività professionale di consulente eper la durata di dodici mesi – emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento nei confronti di un uomo esercente l’attività dinell’interesse di un istituto di credito nel territorio della Valle Caudina, gravemente indiziato di una pluralità di furti e indagato per numerose truffe. Le indagini hanno preso le mosse da varie denunce presentate da diversi clienti del consulente, i quali lamentavano ammanchi di ...

