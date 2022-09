Intermediario Kvaratskhelia | “C’era trattativa avanzata con Juventus | ma Napoli scelta migliore”

Leggi su sportface

(Di lunedì 5 settembre 2022) Khvichasi è ambientato benissimo in Italia: il suo talento era ben noto, ma forse nemmeno i più ottimisti si aspettavano un impatto così importante in Italia, con 4 gol e 1 assist in cinque partite con il. Uno degli intermediari che ha lavorato al suo passaggio ai campani, Gennaro Di Nardo, è intervenuto a Radio Kiss Kiss rivelando anche un retroscena di mercato: “Paratici lo aveva adocchiato, lacon laera in fase, ma è meglio per lui che sia venuto a. Piaceva a molti club, ma i partenopei sono stati i più veloci a bloccarlo una volta ottenuta la qualificazione in Champions”. SportFace.