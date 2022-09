Inter-Bayern Monaco: probabili formazioni e dove vederla in tv (Di lunedì 5 settembre 2022) Mercoledì 7 settembre alle ore 21 a San Siro si affronteranno per la prima giornata del gruppo C di Champions League Inter e Bayern Monaco. I padroni di casa nerazzurri dopo i lko nel derby hanno intenzione di iniziare bene il loro cammino, ma sono consapevoli di avere di fronte un avversario di grandissimo spessore. Il Bayern Monaco, nonostante l’assenza di Lewandowski, ha dimostrato di saper giocare e vincere. Inter-Bayern Monaco: le probabili formazioni Inzaghi pr la prima a San Siro non dovrebbe stravolgere più di tanto i suoi fedelissimi, eccezion fatta per Gosens che dovrebbe giocare titolare. In avanti Lautaro giocherà con uno tra Correa e Dzeko. Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 5 settembre 2022) Mercoledì 7 settembre alle ore 21 a San Siro si affronteranno per la prima giornata del gruppo C di Champions League. I padroni di casa nerazzurri dopo i lko nel derby hanno intenzione di iniziare bene il loro cammino, ma sono consapevoli di avere di fronte un avversario di grandissimo spessore. Il, nonostante l’assenza di Lewandowski, ha dimostrato di saper giocare e vincere.: leInzaghi pr la prima a San Siro non dovrebbe stravolgere più di tanto i suoi fedelissimi, eccezion fatta per Gosens che dovrebbe giocare titolare. In avanti Lautaro giocherà con uno tra Correa e Dzeko.(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De ...

