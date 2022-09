Inter-Bayern Monaco in tv, Champions League: su che canale vederla, orario, probabili formazioni, streaming (Di lunedì 5 settembre 2022) Mercoledì 7 settembre, alle ore 21.00, il “Giuseppe Meazza” di Milano sarà teatro dell’esordio dell’Inter di Simone Inzaghi in Champions League. I nerazzurri affronteranno nella prima sfida valida per il Gruppo C il Bayern Monaco. Un Un girone molto impegnativo per la Beneamata, considerando la presenza anche del Barcellona, mentre sulla carta più gestibile l’impegno contro il Plzen. La formazione meneghina deve reagire dopo la cocente sconfitta nel derby della Madonnina contro il Milan in campionato e l’occasione è quella di affrontare una delle formazioni favorite per vincere la Champions. Formazione tedesca, reduce dal pari nell’ultimo turno di Bundesliga contro l’Union Berlino, non è al comando del proprio campionato un po’ a sorpresa, visto il -1 dal Friburgo. ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 settembre 2022) Mercoledì 7 settembre, alle ore 21.00, il “Giuseppe Meazza” di Milano sarà teatro dell’esordio dell’di Simone Inzaghi in. I nerazzurri affronteranno nella prima sfida valida per il Gruppo C il. Un Un girone molto impegnativo per la Beneamata, considerando la presenza anche del Barcellona, mentre sulla carta più gestibile l’impegno contro il Plzen. La formazione meneghina deve reagire dopo la cocente sconfitta nel derby della Madonnina contro il Milan in campionato e l’occasione è quella di affrontare una dellefavorite per vincere la. Formazione tedesca, reduce dal pari nell’ultimo turno di Bundesliga contro l’Union Berlino, non è al comando del proprio campionato un po’ a sorpresa, visto il -1 dal Friburgo. ...

Gazzetta_it : Inter, giocatori sotto accusa: dopo il derby niente più intoccabili #inter - Gazzetta_it : Ahi Inter, si è fatto male Lukaku! Salterà il derby ed è in dubbio per il Bayern - marcuzzo27 : In ottica Bayern lancerei onana … #inter - zazoomblog : Roma che shock. Milan: questo Leao ricorda Mbappé. Inter: Dzeko e Miky col Bayern? - #shock. #Milan: #questo… - FinallyGio459 : RT @it_inter: #Bergomi sull'Inter: 'Deve ritrovare subito compattezza, il Bayern Monaco ha giocatori veloci' #Caressa: 'Ho la mia idea, è… -