Instagram rimuove l’account di Pornhub (Di lunedì 5 settembre 2022) Instagram ha rimosso l’account ufficiale di Pornhub, dopo una lunga lotta portata avanti da un gruppo di attivisti che si sono scagliati contro il sito. Non è ancora noto il motivo per cui Meta, società che possiede Instagram, abbia deciso di rimuovere l’account ma l’attivista anti-Pornhub Laila Mickelwait sabato scorso ha pubblicato su Twitter degli screenshot in cui si legge che l’account è stato rimosso per aver violato le linee guida della community di Instagram e commenta ironicamente: «Passate un buon fine settimana». Instagram: “We removed Pornhub’s account…” Have a good weekend. pic.twitter.com/o9rIDlGyBa — Laila Mickelwait (@LailaMickelwait) September 3, 2022 LEGGI ANCHE > Visa ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 5 settembre 2022)ha rimossoufficiale di, dopo una lunga lotta portata avanti da un gruppo di attivisti che si sono scagliati contro il sito. Non è ancora noto il motivo per cui Meta, società che possiede, abbia deciso direma l’attivista anti-Laila Mickelwait sabato scorso ha pubblicato su Twitter degli screenshot in cui si legge cheè stato rimosso per aver violato le linee guida della community die commenta ironicamente: «Passate un buon fine settimana».: “We removed’s account…” Have a good weekend. pic.twitter.com/o9rIDlGyBa — Laila Mickelwait (@LailaMickelwait) September 3, 2022 LEGGI ANCHE > Visa ...

superludo70 : RT @DataMediaHub: Un'indagine descrive in dettaglio uno schema di verifica di Instagram che utilizza profili falsi su Spotify, Apple Music,… - cavicchioli : RT @DataMediaHub: Un'indagine descrive in dettaglio uno schema di verifica di Instagram che utilizza profili falsi su Spotify, Apple Music,… - DataMediaHub : Un'indagine descrive in dettaglio uno schema di verifica di Instagram che utilizza profili falsi su Spotify, Apple… - UlvinneO : ?? Instagram ci rimuove i post, ma non deragliamo ?? ????? full set online on OF ?? link in bio #onlyfans #bisexual… -

Twitter, FB, Instagram rimuovono il video dello stupro di Piacenza - Internet e Social Agenzia ANSA Instagram rimuove il profilo di PornHub da 13 milioni di follower, ma il motivo è ignoto E' scomparso, improvvisamente, da Instagram il profilo di Pornhub che contava oltre 13 milioni di follower. Il motivo però è un mistero. Perché Instagram ha rimosso l’account di PornHub Purnhub, su Instagram, non c’è più. La piattaforma ha rimosso l’ account che contava 13,1 milioni di follower e oltre 6.200 post. Non è il primo e non sarà l’ultimo. Tutti cercano di allontanarsi il p ... E' scomparso, improvvisamente, da Instagram il profilo di Pornhub che contava oltre 13 milioni di follower. Il motivo però è un mistero.Purnhub, su Instagram, non c’è più. La piattaforma ha rimosso l’ account che contava 13,1 milioni di follower e oltre 6.200 post. Non è il primo e non sarà l’ultimo. Tutti cercano di allontanarsi il p ...