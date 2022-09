Instagram ha rimosso l’account di PornHub da 13 milioni di followers: ecco perché (Di lunedì 5 settembre 2022) Instagram ha rimosso l’account di PornHub. La piattaforma ha cancellato l’account da 13,1 milioni di follower e oltre 6.200 post. Leggi anche: Instagram Down, problemi con le storie: cosa sta succedendo, come si risolve Instagram chiude la pagina PornHub perde consensi. A giugno, il CEO di MindGeek (madre di PornHub) Feras Antoon e il COO David Tassillo si sono dimessi. I due, da molti anni, erano il cervello e il cuore del colosso della pornografia, oltre che azionisti di maggioranza. Anche la società con sede a Montreal, Quebec, ha licenziato un numero imprecisato di dipendenti. Visa ha interrotto i pagamenti di Traffic Junky, braccio pubblicitario di MindGeek. Ora Instagram chiude la pagina. Leggi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 settembre 2022)hadi. La piattaforma ha cancellatoda 13,1di follower e oltre 6.200 post. Leggi anche:Down, problemi con le storie: cosa sta succedendo, come si risolvechiude la paginaperde consensi. A giugno, il CEO di MindGeek (madre di) Feras Antoon e il COO David Tassillo si sono dimessi. I due, da molti anni, erano il cervello e il cuore del colosso della pornografia, oltre che azionisti di maggioranza. Anche la società con sede a Montreal, Quebec, ha licenziato un numero imprecisato di dipendenti. Visa ha interrotto i pagamenti di Traffic Junky, braccio pubblicitario di MindGeek. Orachiude la pagina. Leggi ...

CorriereCitta : Instagram ha rimosso l’account di PornHub da 13 milioni di followers: ecco perché - viltrio : @disappunto boh. io l'ho installato per un paio di settimane ma finivo per fare le stesse cose che faccio su instag… - ilmusicassetto : raga ?????? su instagram ho fatto il sondaggio di quale hit estiva ci avesse più bucato i supersantos quest'estate e h… - jamesmaslowit : Ragazzi non sò se siete riuscire a vedere il video ma è stato rimosso o reso privato , troveremo altri video ???? - ins1curi : RT @LT91UPDATESIT: Louis ha aggiornato le sue foto profilo su Instagram e Twitter, ha rimosso il tweet pinnato dal suo profilo, e ha aggiun… -