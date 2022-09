berlusconi : Ho ricevuto oggi l’amico Manfred Weber, Presidente del @EPPGroup. Ci siamo confrontati sulla situazione europea ed… - yuna_hikari : RT @ilpost: Instagram ha ricevuto una multa da 405 milioni di euro con l’accusa di avere violato il regolamento sulla privacy dell’Unione E… - ilpost : Instagram ha ricevuto una multa da 405 milioni di euro con l’accusa di avere violato il regolamento sulla privacy d… - mmkhufu : Meta (sì, proprio quelli che ci vogliono tutti nel 'metaverso') ha ricevuto una multa da 405 milioni di euro per co… - servizioclienti : #DownRadar Alert! Nella mattinata di oggi, 05/09/2022, stiamo ricevendo segnalazioni relative a problemi Instagram.… -

Il Post

Comincia così il postcon cui Daniele Bossari rivela di essere stato colpito da un tumore ... L'amore che hodalla mia famiglia e dalle persone a me care", sottolinea ancora Bossari, ...Comincia così il postcon cui Daniele Bossari rivela di essere stato colpito da un tumore ... L'amore che hodalla mia famiglia e dalle persone a me care", sottolinea ancora Bossari, ... Instagram ha ricevuto una multa da 405 milioni di euro con violazione del regolamento sulla privacy dell’Unione Europea Il conduttore televisivo Daniele Bossari ha raccontato la sua "battaglia" contro un tumore alla gola con un lungo post pubblicato su 'Instagram' ...Negli ultimi anni, Facebook, Instagram e la loro società madre Meta sono stati criticati per aver tentato di contrastare la concorrenza ...