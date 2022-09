Iniziata la cura dei pini sul viale Atlantici, Rosa: “Sempre cercato soluzione condivisa” (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoScrive l’assessore all’Ambiente Alessandro Rosa: “Sono lieto, ed è tutt’altro che una banale formula di cortesia in questo caso, di annunciare che sono iniziati oggi a Benevento i trattamenti di endoterapia, rimonda del secco e taglio dei pini ritenuti pericolosi. In queste ore infatti il personale specializzato sta procedendo (in tutta sicurezza per la cittadinanza) a sottoporre i pini al trattamento anti – cocciniglia. L’obiettivo del mio mandato è Sempre stato trovare una soluzione condivisa, spuria da qualsivoglia posizione precostituita e andando oltre speculazioni controproducenti, che mettesse insieme la tutela dei cittadini in primis, del nostro patrimonio arboreo, e l’ascolto delle ragioni di tutte le parti intervenute sulla vicenda: essere ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoScrive l’assessore all’Ambiente Alessandro: “Sono lieto, ed è tutt’altro che una banale formula di cortesia in questo caso, di annunciare che sono iniziati oggi a Benevento i trattamenti di endoterapia, rimonda del secco e taglio deiritenuti pericolosi. In queste ore infatti il personale specializzato sta procedendo (in tutta sicurezza per la cittadinanza) a sottoporre ial trattamento anti – cocciniglia. L’obiettivo del mio mandato èstato trovare una, spuria da qualsivoglia posizione precostituita e andando oltre speculazioni controproducenti, che mettesse insieme la tutela dei cittadini in primis, del nostro patrimonio arboreo, e l’ascolto delle ragioni di tutte le parti intervenute sulla vicenda: essere ...

anteprima24 : ** Iniziata la cura dei pini sul viale Atlantici, Rosa: 'Sempre cercato soluzione condivisa' **… - RBS2022 : RT @_donchisciotte: @OdisseoT @michele_geraci @OGiannino La guerra è iniziata nel 2014, e non a cura della Russia. La guerra è iniziata con… - krudesky : RT @_donchisciotte: @OdisseoT @michele_geraci @OGiannino La guerra è iniziata nel 2014, e non a cura della Russia. La guerra è iniziata con… - _donchisciotte : @OdisseoT @michele_geraci @OGiannino La guerra è iniziata nel 2014, e non a cura della Russia. La guerra è iniziata… - aiacatanzaro : RT @AIA_it: La terza giornata di raduno #CAN5Élite è iniziata con i videoquiz, a cura del Responsabile del modulo Formazione #Futsal del Se… -

Premiolino 2022: le motivazioni dei premiati della 62° edizione Cura una rubrica per il supplemento SportWeek e una per il settimanale Oggi. Oltre a svolgere l'... Tra i titoli più conosciuti, la serie "Gol", iniziata nel 2006, "L'estate che conobbi il Che" (Rizzoli,... Eismayer, di David Wagner Se da una parte infatti è evidente come il buon esempio di questa storia, iniziata nella pavida ... La cura formale del racconto giunge, senza incertezze nel cammino, ad una progressione drammatica che ... Umbriadomani una rubrica per il supplemento SportWeek e una per il settimanale Oggi. Oltre a svolgere l'... Tra i titoli più conosciuti, la serie "Gol",nel 2006, "L'estate che conobbi il Che" (Rizzoli,...Se da una parte infatti è evidente come il buon esempio di questa storia,nella pavida ... Laformale del racconto giunge, senza incertezze nel cammino, ad una progressione drammatica che ... Umbertide, iniziata l'edizione 2022 della “Fratta dell'800”