Indiana Jones 5 | John Williams anticipa a nuova colonna sonora

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 5 settembre 2022) In un recente concertoha suonato per la prima volta un frammento dellasonor scritta per5. Nonostante la maggior parte delle informazioni su5 sono per ora segrete, un assaggio dellapellicola è arrivato: il famosissimo compositore, il quale si è occupato delle colonne sonore degli altri capitoli della saga, ha suonato per la prima volta la melodia per il nuovo film in un concerto a Los Angeles lo scorso venerdì.si stava esibendo all'Hollywood Bowl come parte del suo concerto "Maestro of the Movies", quando ha deciso di suonare un pezzo chiamato "Tema di Helena" per la prima ...