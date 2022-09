India: ex presidente gruppo Tata morto in incidente stradale (Di lunedì 5 settembre 2022) In India in uno spettacolare incidente stradale ha perso la vita Cyrus Mistry, 54enne ex presidente del gruppo industriale Tata Son, uno dei più gradi in India, che spazia dalle automobili alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 settembre 2022) Inin uno spettacolareha perso la vita Cyrus Mistry, 54enne exdelindustrialeSon, uno dei più gradi in, che spazia dalle automobili alla ...

India: ex presidente gruppo Tata morto in incidente stradale In India in uno spettacolare incidente stradale ha perso la vita Cyrus Mistry, 54enne ex presidente del gruppo industriale Tata Son, uno dei più gradi in India, che spazia dalle automobili alla compagnia aerea Air India, dal sale al software. L'incidente è avvenuto 100 chilometri a nord ...