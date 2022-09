Incendio nel padiglione chirurgico del Santa Corona, 85 degenti evacuati: tre intossicati, uno in rianimazione. L'Asl2: “Nella stanza del rogo c’era una sola persona”. La Procura: “Ipotesi colposa, aperto un fascicolo” (Di lunedì 5 settembre 2022) Il rogo, divampato in un locale al terzo piano dell’edificio all’interno del reparto di ortopedia, è stato spento dai vigili del fuoco. Le testimonianze e alcuni elementi al vaglio degli inquirenti suggeriscono che si sia trattato di un Incendio colposo. L’Asl2: “Gli interventi programmati sono stati rimandati e verranno riprogrammati nei prossimi giorni. Si consiglia per le urgenze delle prossime ore di rivolgersi al pronto soccorso di Savona salvo necessità inderogabili” Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 5 settembre 2022) Il, divampato in un locale al terzo piano dell’edificio all’interno del reparto di ortopedia, è stato spento dai vigili del fuoco. Le testimonianze e alcuni elementi al vaglio degli inquirenti suggeriscono che si sia trattato di uncolposo. L’: “Gli interventi programmati sono stati rimandati e verranno riprogrammati nei prossimi giorni. Si consiglia per le urgenze delle prossime ore di rivolgersi al pronto soccorso di Savona salvo necessità inderogabili”

vigilidelfuoco : ?? #Crotone, intervento #vigilidelfuoco in corso dalle 17:50 nel porto per #incendio ed #esplosione in un rimorchiat… - SalvioFichera : Incendio deposito nel messinese, un morto: - InformaSicilia : Incendio deposito nel messinese, un morto: - bizcommunityit : Incendio nel padiglione chirurgico del Santa Corona, 85 degenti evacuati: tre intossicati, uno in rianimazione. L'A… - illuminati_vale : RT @AlekosPrete: Quando parliamo di fenomenologia squadrista neofascista ho in mente sempre un episodio. Il tentato incendio nel 2007 del P… -