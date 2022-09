Incendio Malagrotta | il fatto è accidentale | rogo innescato dalla batteria di una e-bike

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 5 settembre 2022) Il tremendosi lo scorso 15 giugno, che ha devastato l’intera linea di trattamento dei rifiuti nella più grande discarica d’Europa, a, sarebbe stato originato da un rifiuto smaltito non correttamente nell’indifferenziata.Dunque è questa l’ultima informativa che proviene dagli investigatori del Noe, impegnati da settimane sul caso e che sembra escludere, almeno per ora, la pista del dolo. Ora, la pista privilegiata sarebbe quella del. Inoltre, neppure i Vigili del Fuoco hanno per ora evidenziato elementi tali da potere affermare che le fiamme siano state innescate da un piromane. L’informativa degli investigatori sul caso L’informativa è stata trasmessa ...