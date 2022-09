Incendio all’ospedale di Pietra Ligure | più di 80 pazienti sfollati | tre intossicati Toti | «Origine dolosa»

(Di lunedì 5 settembre 2022) Nella notte di oggi, 5 settembre, è scoppiato unnell’ospedale di Santa Corona a, in provincia di Savona. Secondo le prime ricostruzioni le fiamme si sarebbero sviluppate al terzo piano nel reparto di Ortopedia. Il fumo ha poi invaso anche il secondo e il quarto piano della palazzina. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto nell’immediato dichiarando i tre piani totalmente inagibili. Insieme a loro anche polizia, carabinieri e personale del 118. Al momento dell’esplosione all’interno del reparto di Ortopedia erano presenti 85nel padiglione chirurgico. L’Asl 2 fa sapere che «77 sono stati trasferiti in altri reparti negli ospedali di Albenga e Savona, 2San Martino, 6 sono stati dimessi e circa 10sono trattenuti al quarto ...

Giovanni Toti, il presidente della Regione Liguria, spiega che l'origine dell'incendio "pare dolosa". Il rogo in questione è quello divampato attorno alla mezzanotte all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, il più grande del Ponente ligure, in provincia di Savona.