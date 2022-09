Incendio a Savona | evacuati oltre 80 pazienti dall’ospedale di Pietra Ligure Toti | “Pare che il rogo sia doloso”

bizcommunityit : Incendio nel reparto di Ortopedia del Santa Corona, 85 pazienti evacuati dal padiglione chirurgico. Undici intossic… - Miti_Vigliero : Incendio nel reparto di Ortopedia del Santa Corona, 85 pazienti evacuati dal padiglione chirurgico. Undici intossic… - bizcommunityit : Incendio nel reparto di Ortopedia del Santa Corona, 85 pazienti evacuati dal padiglione chirurgico. Tre intossicati… - ilsecoloxix : Incendio nel reparto di #Ortopedia del Santa Corona #PietraLigure #Savona, 85 pazienti evacuati dal padiglione chir… - GiovanniToti : Sono stati evacuati 85 pazienti,3 hanno una intossicazione da fumo,1 di questi è in terapia intensiva a Savona,8 di… -

Un, per cause ancora da accertare, è divampato poco dopo la mezzanotte in una stanza di ...i pazienti che sono stati fatti evacuare e trasferiti in altri reparti e negli ospedali die ...Ore di panico la scorsa notte per unche poco dopo la mezzanotte è divampato all'ospedale "Santa Corona" di Pietra Ligure, in provincia di. Il rogo si è sviluppato tra il secondo ed ...Pietra Ligure, 5 settembre 2022 - Notte di terrore all'ospedale Santa Corona a Pietra Ligure, in provincia di Savona. Un incendio è divampato nel padiglione chirurgico e si è resa necessario ...L'allarme è scattato intorno a mezzanotte. Il rogo, ora domato, si è sviluppato dal reparto di Ortopedia. Il presidente della Regione Liguria: "Lavoriamo per riprogrammare visite e interventi previsti ...