In Europa solo il vino georgiano è più sottovalutato di Kvaratskhelia (Di lunedì 5 settembre 2022) Spazzato via lo scetticismo nostrano nei confronti di Kvaratskhelia, resta quello tutto europeo nei confronti dei vini georgiani. In pochi lo hanno accolto a braccia aperte in Europa. Se escludiamo una allora ancora spensierata Ucraina presa a consumare casse su casse, nessuno lo scorso anno ha fatto meglio della Polonia che ha importato 7 milioni di bottiglie dalla Georgia. Si potrebbe obiettare che la Russia, geograficamente sul continente ma ormai fuori dal Consiglio d’Europa, ne ha acquistata una quantità nove volte maggiore nello stesso periodo. Eppure, il Paese sulla Vistola – almeno per una volta e in un ambito ben specifico – ha mostrato apertura nei confronti dell’Altro, quello con la A maiuscola. Chissà se un buon bicchiere di Saperavi non possa aiutare a sciogliere le lingue degli italioti che non hanno mai provato a ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 settembre 2022) Spazzato via lo scetticismo nostrano nei confronti di, resta quello tutto europeo nei confronti dei vini georgiani. In pochi lo hanno accolto a braccia aperte in. Se escludiamo una allora ancora spensierata Ucraina presa a consumare casse su casse, nessuno lo scorso anno ha fatto meglio della Polonia che ha importato 7 milioni di bottiglie dalla Georgia. Si potrebbe obiettare che la Russia, geograficamente sul continente ma ormai fuori dal Consiglio d’, ne ha acquistata una quantità nove volte maggiore nello stesso periodo. Eppure, il Paese sulla Vistola – almeno per una volta e in un ambito ben specifico – ha mostrato apertura nei confronti dell’Altro, quello con la A maiuscola. Chissà se un buon bicchiere di Saperavi non possa aiutare a sciogliere le lingue degli italioti che non hanno mai provato a ...

EnricoLetta : Il programma del @pdnetwork supera finalmente il #JobsAct, sul modello di quanto fatto in Spagna contro il… - bendellavedova : C'è un solo voto liberale che è possibile esprimere il 25 settembre. E' quello a @Piu_Europa E’ l’unica scelta pos… - CottarelliCPI : Chi ha la flat tax in Europa? Anni fa l'avevano 15 paesi dell'Est. Ora c'è l'hanno solo 8 paesi, tra cui la Russia.… - JKR_rld : se come raccontano un governo non azzerbinato al pilota automatico delle politiche euromani può mettere in pericolo… - Andreox_8 : @mirkonicolino Ma cosa gestisce che non sa stare più di 2 anni in una società, lascia sempre tutto in sospeso, risu… -