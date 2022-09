In Cile vince il “no” al referendum sulla nuova Costituzione sostenuta da Boric (Di lunedì 5 settembre 2022) In Cile è stata bocciata la nuova Costituzione con più del 60% dei voti contrari. Ieri, domenica 4 settembre, i Cileni si sono espressi sulla sua riscrittura fatta da un’assemblea costituente democraticamente eletta. Il governo di sinistra e il Presidente Boric incassano una sconfitta. Il testo che sostenevano introduceva diritti come il riconoscimento delle popolazioni indigene (che costituiscono il 13% dei Cileni), definendo il Cile come uno “stato plurinazionale”, garantendogli un sistema parallelo di giustizia e dei seggi riservati in Parlamento. Il progetto era nato dopo la rivoluzione del 2019, iniziata dai ceti popolari cittadini in risposta al neoliberismo sfrenato che dissanguava la popolazione, e interrotta dalla pandemia. Dopo mesi di ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 settembre 2022) Inè stata bocciata lacon più del 60% dei voti contrari. Ieri, domenica 4 settembre, ini si sono espressisua riscrittura fatta da un’assemblea costituente democraticamente eletta. Il governo di sinistra e il Presidenteincassano una sconfitta. Il testo che sostenevano introduceva diritti come il riconoscimento delle popolazioni indigene (che costituiscono il 13% deini), definendo ilcome uno “stato plurinazionale”, garantendogli un sistema parallelo di giustizia e dei seggi riservati in Parlamento. Il progetto era nato dopo la rivoluzione del 2019, iniziata dai ceti popolari cittadini in risposta al neoliberismo sfrenato che dissanguava la popolazione, e interrotta dalla pandemia. Dopo mesi di ...

