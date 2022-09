In Alto Adige la prima campanella senza mascherina in Italia (Di lunedì 5 settembre 2022) prima campanella, finalmente senza mascherina dopo oltre due anni di obbligo, per 90 mila bambini e ragazzi Altoatesini, apripista in tutta Italia per il nuovo anno scolastico. Si tratta comunque di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 settembre 2022), finalmentedopo oltre due anni di obbligo, per 90 mila bambini e ragazziatesini, apripista in tuttaper il nuovo anno scolastico. Si tratta comunque di ...

sole24ore : ?? Rientro a #scuola, oltre 4 milioni di studenti non vaccinati: ecco le regioni in ritardo. Nella fascia 5-11 anni… - Asiablog_it : #5SETTEMBRE 1946 ???? A Parigi viene firmato l'Accordo De Gasperi—Gruber, tra gli allora ministri degli Esteri di It… - eva_rus_ita : @DumboDruey Quindi, siccome nel Donbass parlano il russo, amano la Russia, si sentono piu russi che ucraini, era un… - tg2000it : RT @TV2000it: #Scuola news @tg2000it #5Settembre Al via il nuovo anno scolastico senza #dad e #mascherine, eccezion fatta per i più fragil… - bettadigiulio : RT @Montecitorio: Il #5settembre 1946 viene siglato l’accordo De Gasperi – Gruber sul Trentino Alto Adige. Allegato al Trattato di pace, sa… -