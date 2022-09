Imprese: Mise, dalle fiere all'intelligenza artificiale ecco gli incentivi di settembre (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. (Adnkronos) - Prendono il via i bandi di settembre del Mise per i finanziamenti per le aziende. L'elenco degli incentivi disponibili si apre domani, 6 settembre alle ore 10, per il Fondo Imprese creative per 9,6 milioni di euro, con l'avvio della fase di compilazione domande per richiedere agevolazioni nell'acquisto di servizi specialistici o per favorire processi di innovazione. Dal 22 settembre, a partire dalle ore 10, sarà invece possibile procedere con l'invio delle domande compilate. Il bando è disponibile all'indirizzo https://www.incentivi.gov.it/it/catalogo/avvio-e-consolidamento-di-Imprese-culturali-e-creative. Dall' 8 settembre invece si apre il bando da 7,5 milioni per il potenziamento degli ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. (Adnkronos) - Prendono il via i bandi didelper i finanziamenti per le aziende. L'elenco deglidisponibili si apre domani, 6alle ore 10, per il Fondocreative per 9,6 milioni di euro, con l'avvio della fase di compilazione domande per richiedere agevolazioni nell'acquisto di servizi specialistici o per favorire processi di innovazione. Dal 22, a partireore 10, sarà invece possibile procedere con l'invio delle domande compilate. Il bando è disponibile all'indirizzo https://www..gov.it/it/catalogo/avvio-e-consolidamento-di--culturali-e-creative. Dall' 8invece si apre il bando da 7,5 milioni per il potenziamento degli ...

