Ilary Blasi e quelle foto senza veli: «Si fece pagare 8 milioni di lire». Spunta il retroscena (Di lunedì 5 settembre 2022) Si torna a parlare di Ilary Blasi, ma stavolta ad alimentare il gossip non sono gli accordi di separazione che (forse) troverà con Francesco Totti, ma un cachet stellare percepito per un vecchio servizio fotografico senza veli. Proprio in queste ore fanno discutere alcune foto molto sensuali della conduttrice per Di Più Tv del fotografo Angelo Genovese, che rivela dei retroscena su un lavoro risalente a 20 anni fa: «Lo fece per soldi e per la carriera – riporta Libero –. Era agli inizi. Malgrado avesse partecipato a Miss Italia e fatto qualche pubblicità lei voleva fare l’attrice. Venne da noi per un book fotografico intorno al 2000, era bellissima, una di quelle ragazze che mentre la ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 5 settembre 2022) Si torna a parlare di, ma stavolta ad alimentare il gossip non sono gli accordi di separazione che (forse) troverà con Francesco Totti, ma un cachet stellare percepito per un vecchio serviziografico. Proprio in queste ore fanno discutere alcunemolto sensuali della conduttrice per Di Più Tv delgrafo Angelo Genovese, che rivela deisu un lavoro risalente a 20 anni fa: «Loper soldi e per la carriera – riporta Libero –. Era agli inizi. Malgrado avesse partecipato a Miss Italia e fatto qualche pubblicità lei voleva fare l’attrice. Venne da noi per un bookgrafico intorno al 2000, era bellissima, una diragazze che mentre la ...

