"Il signore delle formiche", il nuovo film di Gianni Amelio con Luigi Lo Cascio ed Elio Germano (Di lunedì 5 settembre 2022) ROMA – "Il signore delle formiche" è il titolo del nuovo film di Gianni Amelio con Luigi Lo Cascio ed Elio Germano. Alla fine degli anni Sessanta il drammaturgo e poeta Aldo Braibanti fu condannato a nove anni di reclusione con l'accusa di plagio, cioè di aver sottomesso alla sua volontà, in senso fisico e

