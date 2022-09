Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, debutto record con 25 milioni di spettatori (Di lunedì 5 settembre 2022) Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, è subito record: la serie conquista oltre 25 milioni di spettatori globali nel suo primo giorno, divenendo il più grande debutto di sempre di Prime Video Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere (qui le foto dell’esclusiva première londinese) ha conquistato più di 25 milioni di spettatori nel mondo nel suo primo giorno, battendo tutti i record precedenti e divenendo il più grande debutto nella storia di Prime Video. La serie è stata lanciata in esclusiva su Prime ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 5 settembre 2022) Il: Glidel, è subito: la serie conquista oltre 25diglobali nel suo primo giorno, divenendo il più grandedi sempre di Prime Video Il: Glidel(qui le foto dell’esclusiva première londinese) ha conquistato più di 25dinel mondo nel suo primo giorno, battendo tutti iprecedenti e divenendo il più grandenella storia di Prime Video. La serie è stata lanciata in esclusiva su Prime ...

