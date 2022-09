Il Signore degli Anelli | Gli Anelli del Potere | 25 milioni di spettatori al debutto

joseadss : RT @scenarieconomic: Amazon blocca le review negative al prequel “Politicamente corretto” de “Il signore degli anelli”. Rischio flop? https… - orvietonews : 'Occhi su Saturno: un omaggio al Signore degli Anelli' all'Osservatorio Astronomico Monte Rufeno: Le prossime visit… - bb_1774 : RT @scenarieconomic: Amazon blocca le review negative al prequel “Politicamente corretto” de “Il signore degli anelli”. Rischio flop? https… - 3cinematographe : La nuova serie fantasy #GliAnelliDelPotere ha infranto un record per la piattaforma streaming di Amazon! - regr4ts : sono indeciso se guardare gli anelli del potere, i film sul signore degli anelli li adoro ma ho letto delle recensioni deluse sulla serie -

Amazon ha comunicato che nel fine settimana i primi episodi di "Ilanelli. Gli anelli del potere" sono stati visti da 25 milioni di spettatori su Prime video.La nuova serie fantasy IlAnelli: Gli Anelli del Potere ha infranto un record per la piattaforma streaming di ...Le prossime visite all'Osservatorio Astronomico Monte Rufeno di Acquapendente sono in calendario per sabato 10 e domenica 11 ...Ascolti boom per Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, 25 milioni di abbonati hanno visto i primi due episodi su Prime Video.