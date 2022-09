Il segreto di bellezza di Salma | niente sessioni sfiancanti in palestra e qualche sacrosanto gelato al gioccolato

Leggi su iodonna

(Di lunedì 5 settembre 2022) Anno dopo annoHayek riscrive la storia dei bikini body over 50. Nel giorno del suo 56mo compleanno, la diva latina ritorna su Instagram con un nuovo post in costume da bagno che mette in risalto le linee sinuose del suo fisico petite. Star over "anta" in bikini: le star dimostrano che l'età è solo un dato guarda le fotoHayek splendida 56enne Occhiali navigator a specchio, bikini rosso caliente. Per la star di “House of Gucci” e “Eternals” il compleanno perfetto è un giro in motoscafo con danze e musica. Lo dimostra in uno dei suoi ultimi post su ...