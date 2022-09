Il ruolo dimenticato dei consultori familiari (Di lunedì 5 settembre 2022) Istituiti nel 1975, hanno svolto un ruolo fondamentale per l’emancipazione femminile. Oggi sono in crisi: molti sono stati chiusi, in quasi tutti manca il personale. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 5 settembre 2022) Istituiti nel 1975, hanno svolto unfondamentale per l’emancipazione femminile. Oggi sono in crisi: molti sono stati chiusi, in quasi tutti manca il personale. Leggi

nemodaremo : @gerrydima @spighissimo Avere avuto una vita difficile predispone ad avere empatia verso chi si trova nelle stesse… - LauraMissori : RT @LauraMissori: @Antonio79B Dimenticato,e continuare a difendere nei suoi Saggi,il ruolo della Chiesa,da una parte in lotta contro la Mas… - LauraMissori : @Antonio79B Dimenticato,e continuare a difendere nei suoi Saggi,il ruolo della Chiesa,da una parte in lotta contro… - zonacesarinii : dimenticato , era stato acquistato a gennaio dando il via “ all’epoca Arrivabene” tanto lodata finora, quindi come… - BlogMons : A rileggere alcuni dei passi meno noti del 'Manifesto del Partito Comunista', poi, l'oggi quasi dimenticato Karl Ma… -