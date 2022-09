Il ragazzo accoltellato alla festa della porchetta di Ariccia solo perché stava facendo pipì (Di lunedì 5 settembre 2022) Lo ha colpito con un coltello all’altezza dell’orecchio, sfiorando l’aorta. solo il caso ha voluto che quanto accaduto sabato sera ad Ariccia, nel corso della tradizionale sagra della porchetta che si tiene ogni anno nel comune alle porte di Roma, non si sia trasformato in una tragedia ancor più grave. La vittima di questa aggressione è un 22enne che vive ad Albano Laziale che ha rischiato la propria vita solo per aver fatto pipì in un vicolo non trovando, nella zona, un bagno disponibile. Ariccia, un 22enne accoltellato perché “stava facendo pipì” Come riporta il quotidiano La Repubblica, la madre del 22enne accoltellato ad Ariccia ha ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Lo ha colpito con un coltello all’altezza dell’orecchio, sfiorando l’aorta.il caso ha voluto che quanto accaduto sabato sera ad, nel corsotradizionale sagrache si tiene ogni anno nel comune alle porte di Roma, non si sia trasformato in una tragedia ancor più grave. La vittima di questa aggressione è un 22enne che vive ad Albano Laziale che ha rischiato la propria vitaper aver fattoin un vicolo non trovando, nella zona, un bagno disponibile., un 22enne” Come riporta il quotidiano La Repubblica, la madre del 22enneadha ...

neXtquotidiano : Il ragazzo accoltellato alla festa della porchetta di #Ariccia solo perché stava facendo pipì - fabbri333 : RT @RaiNews: La piccola comunità sotto shock, un ragazzo si è salvato dalla strage per puro caso perchè si trovava nel seminterrato, al pia… - RaiNews : La piccola comunità sotto shock, un ragazzo si è salvato dalla strage per puro caso perchè si trovava nel seminterr… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Lodi, 17enne accoltellato in stazione: si cerca aggressore - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Lodi, 17enne accoltellato in stazione: si cerca aggressore -