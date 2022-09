Il prezzo del gas vola. Europa sotto attacco (anche dall'Opec e dalla Cina) (Di lunedì 5 settembre 2022) Quella odierna è stata forse la giornata più difficile per non dire drammatica legata al gas per il nostro continente. La Russia infatti ha comunicato in mattinata lo stop alle forniture ed immediata la reazione sui mercati si è fatta sentire. Ad Amsterdam, dove viene stabilito il prezzo, c'è stata un'immediata impennata del 31%. Allo stesso tempo i principali mercati vedevano i loro listini perdere in maniera pesante (Milano -2%). Una situazione ancor più pesante dato che dalla Cina e dall'Opec, (l'organizzazione che raduna i produttori di petrolio) arrivavano altre notizie pessime per la nostra economia e quella del nostro continente. Difficoltà che rafforzano la linea dura di Mosca. Poco fa il Cremlino ha fatto sapere che non si sarà la riapertura dei gasdotti se prima non verranno tolte le sanzioni ... Leggi su panorama (Di lunedì 5 settembre 2022) Quella odierna è stata forse la giornata più difficile per non dire drammatica legata al gas per il nostro continente. La Russia infatti ha comunicato in mattinata lo stop alle forniture ed immediata la reazione sui mercati si è fatta sentire. Ad Amsterdam, dove viene stabilito il, c'è stata un'immediata impennata del 31%. Allo stesso tempo i principali mercati vedevano i loro listini perdere in maniera pesante (Milano -2%). Una situazione ancor più pesante dato che, (l'organizzazione che raduna i produttori di petrolio) arrivavano altre notizie pessime per la nostra economia e quella del nostro continente. Difficoltà che rafforzano la linea dura di Mosca. Poco fa il Cremlino ha fatto sapere che non si sarà la riapertura dei gasdotti se prima non verranno tolte le sanzioni ...

