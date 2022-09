Il prezzo del gas schizza a 275 euro (Di lunedì 5 settembre 2022) Vola il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam dopo lo stop al gasdotto Nord Stream comunicato venerdì a mercati chiusi da Gazprom. I future Ttf, punto di riferimento del gas in europa, s’impennano a 275 euro al megawattora in avvio di contrattazioni, con un rialzo del 28% rispetto alla chiusura di 214,7 euro di venerdì. Venerdì a mercati chiusi Gazprom ha comunicato l’ulteriore stop alle forniture di gas attraverso il gasdotto Nord Stream 1 La settimana si annuncia di grande tensione sui mercati finanziari dopo l’annuncio di Gazprom sulla ulteriore sospensione totale del gasdotto Nord Stream 1 per i lavori di riparazione di una turbina. L’euro scivola sotto 0,99 dollari e tocca il minimo da dicembre 2002 I future sull’indice paneuropeo Stoxx 50 cedono il 3,1%, quelli sul Dax di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 5 settembre 2022) Vola ildel gas sul mercato di Amsterdam dopo lo stop al gasdotto Nord Stream comunicato venerdì a mercati chiusi da Gazprom. I future Ttf, punto di riferimento del gas inpa, s’impennano a 275al megawattora in avvio di contrattazioni, con un rialzo del 28% rispetto alla chiusura di 214,7di venerdì. Venerdì a mercati chiusi Gazprom ha comunicato l’ulteriore stop alle forniture di gas attraverso il gasdotto Nord Stream 1 La settimana si annuncia di grande tensione sui mercati finanziari dopo l’annuncio di Gazprom sulla ulteriore sospensione totale del gasdotto Nord Stream 1 per i lavori di riparazione di una turbina. L’scivola sotto 0,99 dollari e tocca il minimo da dicembre 2002 I future sull’indice panpeo Stoxx 50 cedono il 3,1%, quelli sul Dax di ...

