Il prezzo del gas sale di nuovo e Putin gongola Borse in picchiata

(Di lunedì 5 settembre 2022) Ildel gas al Ttf di Amsterdam ha aperto in forte rialzo dopo lo stop al gasdotto Nord Stream voluto dalla Russia. In apertura di seduta i contratti sono ceduti a 275 euro/MWh in rialzo del 28%. Ildel gas - nel pieno della crisi dell'energia - ha chiuso la settimana in forte ribasso, a 212 euro al megawattora venerdì. Dopo circa un'ora di seduta ilè sceso a 263 euro al megawattora. Inoltre si segnala un mercato azionario italiano in netto calo in avvio di seduta, in linea con le altreeuropee, sempre in virtù dell'annunciata sospensione delle forniture russe di gas attraverso Nord Stream. L'indice Ftse Mib segna -2,28% a 21.422 punti. Sul listino si salvano i petroliferi, con Eni +0,6%, Tenaris +0,7%, giù gli altri titoli guida del paniere. In difficoltà le banche con Intesa -3,5%, ...