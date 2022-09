Il pianista racconta la sua battaglia sui social | dai farmaci all' impossibilità di suonare

Leggi su iodonna

(Di lunedì 5 settembre 2022) «Queste mani tremano, per via dei potentiche sto assumendo e per il momento non posso». Così, con un post, Giovanni Allevila lotta contro la malattia – un mieloma multiplo – che gli è stata diagnosticata a giugno. Il 53ennee compositore ascolano spiega però anche che, nonostante il tumore e le cure, «una musica nuova invade la mia mente in modo impetuoso ed io non ne perdo una nota. Ora è dolce, ora folle ed incomprensibile, sognante e riflessiva, metafisica. Non vedo l’ora di farvela ascoltare!». Giovanni Allevi, vita e carriera dell’enfant terrible della musica classica guarda le ...