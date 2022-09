Il Papa | la pedofilia nella Chiesa è mostruosità E sui preti promette tolleranza zero

Leggi su agi

(Di lunedì 5 settembre 2022) AGI - "Una" gli abusi sessuali da parte del Clero. "Un prete non può continuare a essere prete se è un molestatore. Non può. Perchè sia malato o un criminale, non lo so. Il sacerdote esiste per dirigere gli uomini a Dio e non per distruggere gli uomini in nome di Dio.. E deve continuare a essere così". Lo ha affermatoFrancesco in una intervista esclusiva a TVI/CNN Portogallo che sarà trasmessa integralmente stasera sulla CNN portoghese. Il Pontefice ha sottolineato che "non è il celibato dei sacerdoti", il motivo degli abusi, come alcuni credono. "L'abuso - ha continuato - è una cosa distruttiva, umanamente diabolica". Francesco ha quindi ricordato che molti abusi avvengono anche in famiglia. "Nelle famiglie non c'è il celibato e si verifica. Quindi è semplicemente la ...