Il pallino del tennis (Di lunedì 5 settembre 2022) È diventato il terzo sport per numero di appassionati e il quarto in assoluto per numero di praticanti. In Italia è tennis-mania. Lo praticano oltre 3 milioni di persone, erano poco più di 2 milioni nel 2018 (dati dell’ultima edizione dell’Osservatorio sullo sport system italiano). E il cugino che un tempo era minore, ovvero il padel, non è da meno. Anzi. Sta vivendo anche lui una stagione d’oro, con oltre un milione di italiani che lo indicano fra gli sport che prenderebbero in considerazione in futuro per pratica amatoriale o agonistica (secondo la Fit). Le ragioni dei nuovo Rinascimento sono tante, dal ritorno dell’Italia a Wimbledon a quei cinque nomi che abbiamo imparato a conoscere, e ci hanno fatto conoscere a livello internazionale: Berrettini, Sinner, Sonego, Fognini, Musetti, entrati a pieno titolo (anche) nel ranking dei 100 giocatori più forti al mondo. E ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 5 settembre 2022) È diventato il terzo sport per numero di appassionati e il quarto in assoluto per numero di praticanti. In Italia è-mania. Lo praticano oltre 3 milioni di persone, erano poco più di 2 milioni nel 2018 (dati dell’ultima edizione dell’Osservatorio sullo sport system italiano). E il cugino che un tempo era minore, ovvero il padel, non è da meno. Anzi. Sta vivendo anche lui una stagione d’oro, con oltre un milione di italiani che lo indicano fra gli sport che prenderebbero in considerazione in futuro per pratica amatoriale o agonistica (secondo la Fit). Le ragioni dei nuovo Rinascimento sono tante, dal ritorno dell’Italia a Wimbledon a quei cinque nomi che abbiamo imparato a conoscere, e ci hanno fatto conoscere a livello internazionale: Berrettini, Sinner, Sonego, Fognini, Musetti, entrati a pieno titolo (anche) nel ranking dei 100 giocatori più forti al mondo. E ...

