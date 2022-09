Il nuovo promo di Tu si que vales svela chi ci sarà (Di lunedì 5 settembre 2022) Torna Tu si que vales, nella sua nuova edizione 2022. Un programma tanto amato dai telespettatori, in particolare da tutti coloro i quali amano le gag e il divertimento. È stato diffuso online il nuovo promo. Scopriamo che cosa rivela. Tu si que vales: cosa dobbiamo aspettarci? Le serate con Tu si que vales saranno all’insegna del divertimento. Non mancheranno infatti le gag dei personaggi più stravaganti in esibizione, ma soprattutto le interazioni tra questi concorrenti e la giuria popolare. Non mancheranno neppure esibizioni dall’impronta particolarmente artistica, volta a lasciare di stucco il pubblico in studio e da casa. Nel promo mostrato su Canale 5 ritroviamo la giuria composta da Maria De Filippi, Gerry Scotty, Teo Mammuccari e Rudy Zerby. Affiancata, come al solito, dal ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 5 settembre 2022) Torna Tu si que, nella sua nuova edizione 2022. Un programma tanto amato dai telespettatori, in particolare da tutti coloro i quali amano le gag e il divertimento. È stato diffuso online il. Scopriamo che cosa rivela. Tu si que: cosa dobbiamo aspettarci? Le serate con Tu si quesaranno all’insegna del divertimento. Non mancheranno infatti le gag dei personaggi più stravaganti in esibizione, ma soprattutto le interazioni tra questi concorrenti e la giuria popolare. Non mancheranno neppure esibizioni dall’impronta particolarmente artistica, volta a lasciare di stucco il pubblico in studio e da casa. Nelmostrato su Canale 5 ritroviamo la giuria composta da Maria De Filippi, Gerry Scotty, Teo Mammuccari e Rudy Zerby. Affiancata, come al solito, dal ...

bethesunsh1ne : MARIA DE FILIPPI ESCICI IL PROMO NUOVO DI TU SI QUE VALES, NOI DA QUI AL 17 ABBIAMO BISOGNO DI UN PO DI NUTRIMENTOO!!! - Fra_x_Alex : Comunque poco fa ha fatto di nuovo il promo di amici in tv che ogni volta fa venire la nostalgia a me e a mia madre… - eLpoepetaH : RT @flicckerxx: QUESTA È LA PROMO CHE SI MERITA PER IL NUOVO ALBUM INTERVISTE SUI GIORNALI, RADIO,TABELLONI,LISTENING PARTY F I N A L M E… - flicckerxx : QUESTA È LA PROMO CHE SI MERITA PER IL NUOVO ALBUM INTERVISTE SUI GIORNALI, RADIO,TABELLONI,LISTENING PARTY F I N A L M E N T E - MaryG_902 : Non voglio vedere quel promo in tl. Non sono pronta e mai lo sarò a dire addio al programma fatto da chi in 9 mesi… -