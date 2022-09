Il nuovo film di One Piece verrà presentato al Lucca Comics (Di lunedì 5 settembre 2022) One Piece film: Red verrà presentato in anteprima nazionale al Lucca Comics & Games alla presenza di ospiti d’eccezione Si fa sempre più vicino il ritorno di uno degli eventi più attesi in Italia: il Lucca Comics & Games. Tra gli eventi più attesi di questa nuova edizione c’è sicuramente la presentazione di One Piece film: Red, nuova pellicola tratta dal celebre manga di Eiichiro Oda, attesa a Lucca il 29 ottobre. L’annuncio è arrivato da Anime Factory, etichetta appartenente a Plaion Pictures, pronta a portare in scena dunque il nuovo film diretto da Goro Taniguchi e prodotto da TOEI Animation. One Piece film: Red arriva a ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 5 settembre 2022) One: Redin anteprima nazionale al& Games alla presenza di ospiti d’eccezione Si fa sempre più vicino il ritorno di uno degli eventi più attesi in Italia: il& Games. Tra gli eventi più attesi di questa nuova edizione c’è sicuramente la presentazione di One: Red, nuova pellicola tratta dal celebre manga di Eiichiro Oda, attesa ail 29 ottobre. L’annuncio è arrivato da Anime Factory, etichetta appartenente a Plaion Pictures, pronta a portare in scena dunque ildiretto da Goro Taniguchi e prodotto da TOEI Animation. One: Red arriva a ...

