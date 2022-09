(Di lunedì 5 settembre 2022) Nella seconda metà degli anni ‘70 il politologo Giorgio Galli coniò una fortunata definizione del sistema politico italiano del tempo, quella di «bipartitismo imperfetto». La sua struttura era infatti sostanzialmente bipartitica, perché era imperniata attorno aCristiana e Partito Comunista italiano, ma nel suo funzionamento non prevedeva unapossibilità di alternanza, perché quello che Alberto Ronchey definì fattore K (Kommunizm) escludeva di fatto il PCI dalla competizione per il governo. Pannella dopo pochi anni ribaltò provocatoriamente l’analisi di Galli, dicendo che, in realtà, nella stagione dell’unità nazionale e dell’emergenza antiterroristica – prima e dopo il sequestro di Aldo Moro – quello italiano era diventato un regime di «monopartitismo imperfetto», perché la presunta e irriducibile alternativa tra DC e PCI serviva ormai ...

GianPieroCroppo : Il monopartito bipopulista è la vera malattia della democrazia italiana - ilghirigoro92 : RT @Linkiesta: Il monopartito bipopulista è la vera malattia della democrazia italiana Solo il terzo polo rappresenta una via d’uscita a q… - Linkiesta : Il monopartito bipopulista è la vera malattia della democrazia italiana Solo il terzo polo rappresenta una via d’u… - cinziasams : RT @Miti_Vigliero: Il monopartito bipopulista è la vera malattia della democrazia italiana - Miti_Vigliero : Il monopartito bipopulista è la vera malattia della democrazia italiana -

Linkiesta.it

Quello populista è un paradossaledi nemici giurati, come erano tra la fine degli anni '... Ma sappiamo per certo, al momento, che una diversa alternativa alla trappolache ...Quello populista è un paradossaledi nemici giurati, come erano tra la fine degli anni '... Ma sappiamo per certo, al momento, che una diversa alternativa alla trappolache ... Il monopartito bipopulista è la vera malattia della democrazia italiana