Il Metaverso nelle scarpe di Fendi

AGI - Fendi, casa di moda del gruppo Lvmh, ha lanciato sulle piattaforme di Meta, Instagram e Facebook, Faster by Fendi e Masterpiece by Fendi, due effetti di Realtà Aumentata, sviluppati grazie alla tecnologia Spark AR di Meta. Entrambi gli effetti hanno al centro le scarpe sneaker Faster, tra i prodotti più recenti. Secondo quanto riportato dalla società "ogni mese sono oltre 700 milioni le persone che interagiscono con effetti di realtà aumentata su Meta". Fendi ha debuttato nel Metaverso in occasione della presentazione della collezione uomo autunno inverno 2022/23. Poco prima aveva anche lanciato un portafoglio per criptovalute. Faster by Fendi, disponibile per Stories e Reels, sia su Facebook che su Instagram, si propone come un'esperienza interattiva che ...

