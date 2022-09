Il maestro della cucina contro il caro bollette: “Spiegateci come dobbiamo andare avanti” (Di lunedì 5 settembre 2022) Il caro bollette mette in crisi tutti. Pure uno dei più grandi chef della nostra televisione si chiede come dovrà fare con un aumento così vertiginoso dei costi dell’energia. Complice, come ormai abbiamo capito fin troppo bene, la guerra in Ucraina e i pacchetti di sanzioni contro la Russia, adottati dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti, l’energia ormai non solo è carissima, ma sta mettendo in crisi grandi aziende, piccole e medie imprese, ristoratori e tutte le famiglie italiane che fanno fatica ad arrivare a fine mese. Fonte: Web SourceEppure, siamo solo all’inizio. Pare, infatti, che con l’arrivo dell’autunno i prezzi siano solo destinati ad aumentare, soprattutto quelli del gas. Insomma, la famosa frase dell’ex Premier Mario Draghi “Preferite la pace o i condizionatori accessi ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 5 settembre 2022) Ilmette in crisi tutti. Pure uno dei più grandi chefnostra televisione si chiededovrà fare con un aumento così vertiginoso dei costi dell’energia. Complice,ormai abbiamo capito fin troppo bene, la guerra in Ucraina e i pacchetti di sanzionila Russia, adottati dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti, l’energia ormai non solo è carissima, ma sta mettendo in crisi grandi aziende, piccole e medie imprese, ristoratori e tutte le famiglie italiane che fanno fatica ad arrivare a fine mese. Fonte: Web SourceEppure, siamo solo all’inizio. Pare, infatti, che con l’arrivo dell’autunno i prezzi siano solo destinati ad aumentare, soprattutto quelli del gas. Insomma, la famosa frase dell’ex Premier Mario Draghi “Preferite la pace o i condizionatori accessi ...

