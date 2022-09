Il M5s promette il riscatto gratuito della laurea, ma non dice come intende finanziarlo (Di lunedì 5 settembre 2022) Il 1° settembre il Movimento 5 stelle ha lanciato sui social la proposta, contenuta nel suo programma elettorale, di introdurre il cosiddetto “riscatto gratuito della laurea”. Oggi è già possibile convertire gli anni di studi universitari in anni contributivi, in modo da integrare la propria pensione, ma la procedura costa diverse migliaia di euro, ed è quindi proibitiva per molti degli aventi diritto. Secondo il Movimento 5 stelle, il riscatto gratuito andrebbe adottato «per tutti e tutte», come «riconoscimento dell’impegno profuso nel percorso di studi in vista dell’attività lavorativa». Nel suo programma, però, il partito guidato da Giuseppe Conte non dice quanto costerebbe una misura di questo tipo, né da dove prenderebbe i soldi per finanziarla. ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 settembre 2022) Il 1° settembre il Movimento 5 stelle ha lanciato sui social la proposta, contenuta nel suo programma elettorale, di introdurre il cosiddetto “”. Oggi è già possibile convertire gli anni di studi universitari in anni contributivi, in modo da integrare la propria pensione, ma la procedura costa diverse migliaia di euro, ed è quindi proibitiva per molti degli aventi diritto. Secondo il Movimento 5 stelle, ilandrebbe adottato «per tutti e tutte»,«riconoscimento dell’impegno profuso nel percorso di studi in vista dell’attività lavorativa». Nel suo programma, però, il partito guidato da Giuseppe Conte nonquanto costerebbe una misura di questo tipo, né da dove prenderebbe i soldi per finanziarla. ...

