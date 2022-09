Il leghista Di Giulio accusa Facebook di censura visto che ha rimosso «il video sorridente» con la donna rom

(Di lunedì 5 settembre 2022) Alessio Diaveva pubblicato unda Firenze in cui, immortalando unacon vestiti tipici della tradizione rom e sinti, chiedeva ai suoi followers di votare la Lega il 25 settembre «per non vederla mai più». Ilera stato ripreso da Selvaggia Lucarelli, che aveva denunciato i toni utilizzati nel contenuto multimediale. Inevitabili le segnalazioni, sui social network, deldi Diche – questa mattina – è statoda. Il capogruppo della Lega al Quartiere 3 di Firenze non sembra essere particolarmente soddisfatto di questa decisione da parte del social network. LEGGI ANCHE > Twitter ehannoildello stupro di Piacenza dalle bacheche ...

fanpage : Alessio Di Giulio, capogruppo leghista di Firenze, ha pubblicato un video in cui inquadra una donna rom con a corre… - iris_versari : RT @albertoinfelise: Questo personaggio, il leghista Alessio Di Giulio che istiga all’odio razziale e alla deportazione, su Facebook si pav… - graglietti : RT @albertoinfelise: Questo personaggio, il leghista Alessio Di Giulio che istiga all’odio razziale e alla deportazione, su Facebook si pav… - AnnaOrr15 : RT @roberto2_lamela: Chi è questo co??ne pezzo di ?? #razzista #fascista e pure #leghista? Il bast??rdo si chiama Alessio Di Giulio #AlessioD… - anubi_matt : RT @roberto2_lamela: Chi è questo co??ne pezzo di ?? #razzista #fascista e pure #leghista? Il bast??rdo si chiama Alessio Di Giulio #AlessioD… -

Il fatto è d'altronde vomitevole: un consigliere del Quartiere 3 di Firenze per la Lega e capogruppo del partito in quella piccola assemblea cittadina, Alessio Di, che si fa un video ...È polemica per il video pubblicato sui social da Alessio Di, capogruppoa Firenze , in cui si riprende sorridente insieme a una donna di etnia rom esclamando: ' Il 25 settembre vota Lega per non vederla mai più '. Il video - selfie prosegue ...La campagna elettorale raggiunge ogni giorno un punto più basso: ora siamo alla promessa di espulsione delle persone su base etnica ...Polemiche per il video di un consigliere di quartiere della Lega "25 settembre vota Lega, per non vederla mai più". Inizia così, con frase poi ripetuta due volte, il video di Alessio Di Giulio, consig ...