Il leghista contro una donna rom: "Vota Lega per non rivederla mai più". Lei gli risponde a tono e i social si infiammano (Di lunedì 5 settembre 2022) La Lega sta spolverando un po' dei suoi temi identitari per rilanciarli in vista del voto del 25 settembre. Un'interpretazione autentica della narrazione "classica" del Carroccio la dà il consigliere ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 settembre 2022) Lasta spolverando un po' dei suoi temi identitari per rilanciarli in vista del voto del 25 settembre. Un'interpretazione autentica della narrazione "classica" del Carroccio la dà il consigliere ...

ale_macina : RT @Agenzia_Ansa: Il candidato leghista Alessio Di Giulio filma a Firenze una donna rom: 'Votaci per non vederla mai più'. Il video è stato… - Makinasone : RT @Agenzia_Ansa: Il candidato leghista Alessio Di Giulio filma a Firenze una donna rom: 'Votaci per non vederla mai più'. Il video è stato… - CiaranDunbar : RT @Agenzia_Ansa: Il candidato leghista Alessio Di Giulio filma a Firenze una donna rom: 'Votaci per non vederla mai più'. Il video è stato… - Jacopo_ferrioli : RT @Agenzia_Ansa: Il candidato leghista Alessio Di Giulio filma a Firenze una donna rom: 'Votaci per non vederla mai più'. Il video è stato… - PatriJFC : RT @Agenzia_Ansa: Il candidato leghista Alessio Di Giulio filma a Firenze una donna rom: 'Votaci per non vederla mai più'. Il video è stato… -