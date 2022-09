Vanganel : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Globalist.it

Massimo Mallegni è un senatore di Forza Italia, che di sè stesso scrive su twitter 'Già Sindaco di Pietrasanta. Imprenditore in ambito Turistico e nell'Arte'. Il suo motto elettorale è 'Solo di noi ti ...Massimo Mallegni è un senatore di Forza Italia, che di sè stesso scrive su twitter 'Già Sindaco di Pietrasanta. Imprenditore in ambito Turistico e nell'Arte'. Il suo motto elettorale è 'Solo di noi ti ... Il grottesco e medievale spot elettorale del senatore di Forza Italia: una donna pulisce e l’altra stira… Laura Boldrini risponde: "Le donne italiane devono essere pagate per restare chiuse in casa a fare le pulizie, quelle rom vanno cacciate dalle città".Una farsa storica ben diretta e interpretata che fa sorridere senza essere volgare Al cinema dal 18 agosto, Il Pataffio, film di cui vi presentiamo la recensione in questo articolo, è un film scritto ...