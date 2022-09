Il fuoco divora la ‘baracca’ abitata da quattro stranieri: paura a Roma est nella notte (FOTO) (Di lunedì 5 settembre 2022) paura nella notte appena trascorsa nel quadrante Roma est dove un incendio ha mandato in fumo un’abitazione di fortuna abitata da quattro persone straniere. L’incendio è scoppiato intorno alle 23.30 di ieri sera ma le operazioni di spegnimento proseguono tuttora. Leggi anche: paura nella notte, fiamme in una villetta: l’incendio coinvolge la casa confinante (FOTO) Incendio a Rocca Cencia Nello specifico le fiamme sono divampate in una struttura situata in Via Bottidda al civico 14, in zona Rocca Cencia. La struttura più grande andata a fuoco, di circa 200 mq, era abitata da quattro persone extracomunitarie come detto ma fortunatamente nessuna di loro è rimasta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 settembre 2022)appena trascorsa nel quadranteest dove un incendio ha mandato in fumo un’abitazione di fortunadapersone straniere. L’incendio è scoppiato intorno alle 23.30 di ieri sera ma le operazioni di spegnimento proseguono tuttora. Leggi anche:, fiamme in una villetta: l’incendio coinvolge la casa confinante () Incendio a Rocca Cencia Nello specifico le fiamme sono divampate in una struttura situata in Via Bottidda al civico 14, in zona Rocca Cencia. La struttura più grande andata a, di circa 200 mq, eradapersone extracomunitarie come detto ma fortunatamente nessuna di loro è rimasta ...

