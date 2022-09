Il “filosofo” Valentina Nappi | “Stato ateo | non laico | che forma attori hard”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set – Il “colpisce ancora. Per carità, senza doppi sensi, almeno per una volta. Su Twitter, l’attrice si scatena e si scopre addirittura educatrice. In modo, per così dire, “particolare”. Dopo la querelle con Vittorio Sgarbi, la ragazza torna a far parlare di sé.e l’educazione dello “” Manco, perlodeve essere proprio “”. E i bambini del fantomatico“in” dovrebbero essereti in quel senso: “I bambini non dovrebbero essere educati dai genitori o da piccole comunità, ma dallo. ...