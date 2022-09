Il Fair Play Finanziario è tornato

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 5 settembre 2022) . In realtà, non se n’è mai andato. La UEFA ha annunciato ad aprile i nuovi regolamenti sulla sostenibilità finanziaria, in vigore da giugno 2022, che andranno a sostituire lo “spauracchio” del. Prima, però, ha avviato i procedimenti per una serie di club europei, tra i quali Roma, Inter, Juventus e Milan. Non sono le sole italiane passate al setaccio, perché anche Napoli e Lazio rientrano tra le società i cui conti sono stati analizzati dal Club Financial Control Body. Nel loro caso, però, i requisiti previsti per il break-even sono stati raggiunti grazie all’applicazione delle misure emergenziali scattate a seguito della pandemia di Covid-19, o per aver goduto dei precedenti utili registrati negli anni passati. Nel caso delle altre quattro italiane, invece, è stato necessario stipulare un settlement agreement per poter tracciare un percorso ...