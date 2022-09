Il dolce ricordo di Maradona prima di Stoccarda-Napoli: “Avevamo perso in partenza” (Di lunedì 5 settembre 2022) Jürgen Klinsmann, ex attaccante tedesco di Stoccarda, Inter, Tottenham e Bayern Monaco e Tottenham tra le altre, è intervenuto ai microfoni della RAI, ricordando Diego Armando Maradona. Klinsmann non è l’ultimo arrivato, avendo vinto un Mondiale con la Germania Ovest nel 1990, oltre agli Europei del 1996. A livello di traguardi personali, è arrivato secondo nella corsa al Pallone d’Oro del 1995: nulla, però, in confronto al miglior giocatore di tutti i tempi. Napoli Maradona riscaldamentoIl tedesco, durante il suo intervento, ha ricordato con piacere uno dei suoi rivali di quell’epoca, tornando sulla sfida tra Stoccarda e Napoli, valida per il ritorno della finale della Coppa UEFA 1988-1989. Il 3-3 finale, unito al 2-1 dell’andata in favore degli azzurri, ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 5 settembre 2022) Jürgen Klinsmann, ex attaccante tedesco di, Inter, Tottenham e Bayern Monaco e Tottenham tra le altre, è intervenuto ai microfoni della RAI, ricordando Diego Armando. Klinsmann non è l’ultimo arrivato, avendo vinto un Mondiale con la Germania Ovest nel 1990, oltre agli Europei del 1996. A livello di traguardinali, è arrivato secondo nella corsa al Pallone d’Oro del 1995: nulla, però, in confronto al miglior giocatore di tutti i tempi.riscaldamentoIl tedesco, durante il suo intervento, ha ricordato con piacere uno dei suoi rivali di quell’epoca, tornando sulla sfida tra, valida per il ritorno della finale della Coppa UEFA 1988-1989. Il 3-3 finale, unito al 2-1 dell’andata in favore degli azzurri, ...

