Il dolce ricordo di Maradona prima di Bayern-Napoli: “Avevamo perso in partenza” (Di lunedì 5 settembre 2022) Jürgen Klinsmann, ex attaccante tedesco di Stoccarda, Inter, Tottenham e Bayern Monaco e Tottenham tra le altre, è intervenuto ai microfoni della RAI, ricordando Diego Armando Maradona. Klinsmann non è l’ultimo arrivato, avendo vinto un Mondiale con la Germania Ovest nel 1990, oltre agli Europei del 1996. A livello di traguardi personali, è arrivato secondo nella corsa al Pallone d’Oro del 1995: nulla, però, in confronto al miglior giocatore di tutti i tempi. Napoli Maradona riscaldamentoIl tedesco, durante il suo intervento, ha ricordato con piacere uno dei suoi rivali di quell’epoca, tornando sulla sfida tra Bayern Monaco e Napoli, valida per il ritorno della semifinale della Coppa UEFA 1988-1989. Il 2-2 finale, unito al 2-0 dell’andata in favore degli azzurri, ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 5 settembre 2022) Jürgen Klinsmann, ex attaccante tedesco di Stoccarda, Inter, Tottenham eMonaco e Tottenham tra le altre, è intervenuto ai microfoni della RAI, ricordando Diego Armando. Klinsmann non è l’ultimo arrivato, avendo vinto un Mondiale con la Germania Ovest nel 1990, oltre agli Europei del 1996. A livello di traguardinali, è arrivato secondo nella corsa al Pallone d’Oro del 1995: nulla, però, in confronto al miglior giocatore di tutti i tempi.riscaldamentoIl tedesco, durante il suo intervento, ha ricordato con piacere uno dei suoi rivali di quell’epoca, tornando sulla sfida traMonaco e, valida per il ritorno della semifinale della Coppa UEFA 1988-1989. Il 2-2 finale, unito al 2-0 dell’andata in favore degli azzurri, ...

STEVE19722 : RT @Arabella2071: #Mamma una dolce parola,tra le prime sillabe che i bimbi (di tutto il mondo ! )durante la lallazione pronunciano. Mi… - settecoppeotto : RT @AntoMakeda: @settecoppeotto E a mano a mano si scioglie nel pianto Quel dolce ricordo sbiadito dal tempo Di quando vivevi con me in una… - Amrita86044234 : RT @da_rold1: Faccio tutto Con il cuore… Forse lascio Un ricordo Forse no…. Ma io Sono così… Uso il cuore!!!?? Dolce serata amici!!!????… - clrjiwoo : comunque non so se è un mio ricordo sbagliato o un fatto di traduzione e doppiaggio ma quando ero piccola avevo l'i… - francaruberto56 : #fairylu qualche foto ricordo per darti la buonanotte dolce fanciulla. Luv u Always????????????????????????????????? -