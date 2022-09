Il centrodestra non farà marcia indietro sulle sanzioni. Il messaggio (all’Ue) di Tajani (FI) (Di lunedì 5 settembre 2022) Il voto al terzo polo è sprecato e sulle sanzioni siamo (nel centrodestra) tutti d’accordo. Così a Formiche.net il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, che indica non solo le priorità della coalizione, ma anche il valore aggiunto del centro in ottica europea. Quale sarà il peso specifico dell’agenda Draghi in un futuro governo di centrodestra? Nel prossimo governo ci sarà l’agenda del futuro governo. Noi siamo per le riforme, che bisogna applicare in pieno. Ora c’è una agenda Draghi, perché c’è il governo Draghi. Sul tema delle sanzioni il centrodestra ha posizioni diverse. Come trovare una sintesi, secondo la sua opinione? Tutti quanti siamo convinti che la Russia ha violato il diritto internazionale. Si discute certamente sulle ricadute ... Leggi su formiche (Di lunedì 5 settembre 2022) Il voto al terzo polo è sprecato esiamo (nel) tutti d’accordo. Così a Formiche.net il vicepresidente di Forza Italia Antonio, che indica non solo le priorità della coalizione, ma anche il valore aggiunto del centro in ottica europea. Quale sarà il peso specifico dell’agenda Draghi in un futuro governo di? Nel prossimo governo ci sarà l’agenda del futuro governo. Noi siamo per le riforme, che bisogna applicare in pieno. Ora c’è una agenda Draghi, perché c’è il governo Draghi. Sul tema delleilha posizioni diverse. Come trovare una sintesi, secondo la sua opinione? Tutti quanti siamo convinti che la Russia ha violato il diritto internazionale. Si discute certamentericadute ...

