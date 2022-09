CalcioNews24 : Icardi, la firma con il Galatasaray entro 48 ore - calciatorisocia : ??Calciomercato: #Icardi arrivato in città, visite mediche e firma - serieAnews_com : ???? Addio #PSG per #Icardi: l'argentino al #Galatasaray, visite mediche e firma - sportface2016 : #PSG, stampa turca: '#Icardi al #Galatasaray, firma entro 48 ore' - lapis86 : @AllRoundLazio Manco Icardi andava a firma un contratto con la moglie! -

In Turchia danno per imminente la firma del centravanti in uscita dal Psg, mentre la moglie-agente dagli Stati Uniti rivela i piani per il futuro: "Un giorno ci piacerebbe trasferirci qui" ...