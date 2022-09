Luxgraph : Icardi-Galatasaray, firma vicina ma Wanda Nara sogna gli Usa: 'Futuro a Miami' - leggoit : #Icardi firma per il #Galatasaray, ma Wanda Nara sogna #Miami: «Qui è il top e lo vogliono tutti» - CalcioNews24 : Icardi, la firma con il Galatasaray entro 48 ore - calciatorisocia : ??Calciomercato: #Icardi arrivato in città, visite mediche e firma - serieAnews_com : ???? Addio #PSG per #Icardi: l'argentino al #Galatasaray, visite mediche e firma -

leggo.it

VOLA VERSO ISTANBUL, LO ATTENDE IL GALATASARAY: WANDA SOGNA MIAMI Ma Wanda Nara che farà Del futuro dell'ex centravanti dell'Inter ha parlato da Miami proprio la moglie - agente. 'Ci piace ...I giornali turchi sono sicuri:sarà un calciatore del Galatasaray: si aspetta laentro due giorni Il calciomercato in Turchia chiude tra tre giorni e i media di Istanbul sono ancora sicuri chesia in dirittura ... Icardi firma per il Galatasaray, ma Wanda Nara sogna Miami: «Qui è il top e lo vogliono tutti» I media turchi parlano di accordo raggiunto tra i giallorossi e il centravanti in uscita dal Psg, mentre la moglie-agente dagli Stati Uniti rivela i suoi piani: "Un giorno ci piacerebbe trasferirci qu ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...